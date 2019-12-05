Украина потребовала от венгерского телеканала изменить сюжет, где Крым назван частью РФ

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Посольство Украины в Венгрии потребовало от венгерского телеканала изменить сюжет, в котором Крым был обозначен частью РФ. Об этом украинская дипмиссия сообщила в четверг в Facebook.

"В связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета, в котором Крым обозначен территорией РФ, посольство обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием об исправлении надписи", - отмечает посольство.

Украинские дипломаты при этом выразили надежду, что этот "случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины". В то же время в посольстве заявили, что не могут оставлять такие ошибки без реагирования. "Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлена в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии. Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - отметили в дипредставительстве.

После государственного переворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.