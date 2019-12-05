СМИ: почти 90 человек задержаны полицией во время манифестации в Париже

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции и жандармерии задержали и поместили под стражу 87 человек в ходе наведения порядка на манифестации в Париже. Об этом сообщил телеканалу BFM официальный представитель полицейской префектуры французской столицы.

Всего за час до этого число задержанных приближалось к 60. По мнению комментаторов телеканала, столь быстрое увеличение связано с тем, что силы правопорядка задержали много нарушителей на площади Республики, чтобы позволить выйти на нее колонне мирных манифестантов, протестующих против планов властей провести пенсионную реформу.

В настоящее время ситуация на площади после трех часов бесчинства на ней хулиганов из "Черного блока" и их нападений на полицию нормализуется. Колонна манифестантов проходит через площадь Республики по направлению к конечной точке своего маршрута - площади Нации.

Массовая бессрочная забастовка началась в четверг во Франции в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также предусмотрено продление для всех категорий граждан периода пенсионных взносов. Правительство пошло на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.