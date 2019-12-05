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Бразилия может лишиться права голоса в ООН из-за двухлетней задолженности

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о финансовом кризисе в ООН и ввел в штаб-квартире меры жесткой экономии

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Бразилия может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций из-за двухлетней задержки выплат в ее регулярный бюджет. Об это заявил в четверг официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем контакты с представителями Бразилии по поводу их взноса", - сказал он.

При этом Дюжаррик отметил, что 19 статья Устава ООН "ясно говорит о возможности приостановки права голоса" в подобном случае. Соответствующая статья гласит, что "член организации лишается права голоса в Генеральной Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму взносов, причитающейся с него за два полных предыдущих года".

В октябре генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о финансовом кризисе в ООН и ввел в штаб-квартире меры жесткой экономии. В том числе было ограничено время заседаний Генассамблеи и Совбеза, выключены несколько эскалаторов и даже фонтан перед зданием штаб-квартиры в Нью-Йорке.

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Бразилия
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