Трамп обозначил ключевые для США вопросы на встрече с иностранными послами при ООН

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. США считают главными международными задачами современности предотвращение распространения оружия массового уничтожения, а также обеспечение безопасности в киберпространстве и пресечение нелегальной иммиграции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в четверг в Белом доме на встрече с постоянными представителями других стран при ООН.

"Сегодня наши страны сталкиваются со спектром общих угроз безопасности, включая терроризм, торговлю наркотиками, нелегальную иммиграцию, кибератаки, а также распространение химических, ядерных и биологических вооружений. И мы напряженно работаем над решением этих проблем, особенно последних трех. Не может быть ничего более важного", - сказал американский лидер.

Участие в нынешнем мероприятии, которое прошло в формате рабочего ланча, принял в том числе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.