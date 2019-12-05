{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп обозначил ключевые для США вопросы на встрече с иностранными послами при ООН

По мнению американского президента, среди них - терроризм, торговля наркотиками, кибератаки, а также распространение химических и ядерных вооружений

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. США считают главными международными задачами современности предотвращение распространения оружия массового уничтожения, а также обеспечение безопасности в киберпространстве и пресечение нелегальной иммиграции. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в четверг в Белом доме на встрече с постоянными представителями других стран при ООН.

"Сегодня наши страны сталкиваются со спектром общих угроз безопасности, включая терроризм, торговлю наркотиками, нелегальную иммиграцию, кибератаки, а также распространение химических, ядерных и биологических вооружений. И мы напряженно работаем над решением этих проблем, особенно последних трех. Не может быть ничего более важного", - сказал американский лидер.

Участие в нынешнем мероприятии, которое прошло в формате рабочего ланча, принял в том числе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Встреча состоялась в связи с тем, что в декабре председательство в Совете Безопасности ООН перешло к Соединенным Штатам.

Теги
СШАРоссияНебензя, Василий АлексеевичТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Белый дом назвал решение Пелоси продолжить импичмент попыткой пересмотра итогов выборов
В заявлении пресс-службы Белого дома отмечается, что демократы в Конгрессе "очевидным образом злоупотребили своей властью"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС