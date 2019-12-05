{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Мексики положительно оценил переговоры с генпрокурором США

По данным газеты El Sol de Mexico, в ходе переговоров обсуждались вопросы противодействия организованной преступности, а также борьба с контрабандой оружия и наркотиков

МЕХИКО, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг провел переговоры с министром юстиции США и генеральным прокурором Уильямом Барром. Об этом глава латиноамериканского государства сообщил на своей странице в Twitter.

"Встреча с генеральным прокурором США Уильямом Барром была хорошей, - говорится в записи. - Как адвокат он понимает, что наша конституция обязывает нас придерживаться принципов сотрудничества ради развития и невмешательства во внешней политике. Мы всегда сможем работать вместе таким образом". По данным газеты El Sol de Mexico, в ходе переговоров в Мехико обсуждались вопросы противодействия организованной преступности, а также борьба с контрабандой оружия и наркотиков.

В конце ноября президент США Дональд Трамп объявил о намерении приравнять мексиканские наркокартели к террористическим организациям. Власти Мексики указали, что не считают такой шаг необходимым, отметив, что он может повлечь вмешательство со стороны Вашингтона в ее внутренние дела. Министр иностранных дел Марсело Эбрард заявлял, что латиноамериканская страна не потерпит нарушения своего суверенитета со стороны других государств, однако готова бороться с "транснациональной организованной преступностью".

Неизвестные преступники в конце ноября убили на границе штатов Сонора и Чиуауа девятерых членов семьи Ле Барон, в том числе шестерых детей. Все они имели гражданство Мексики и США. Эта трагедия заставила их родственников обратиться к Трампу с просьбой объявить наркокартели террористическими организациями.

С января по октябрь текущего года жертвами умышленных убийств в Мексике стали более 29,5 тыс. человек. Ответственность за небывалый разгул насилия в значительной степени лежит на наркомафии. В своем выступлении 1 декабря Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

Теги
МексикаСШАТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес МануэльБарр, Уильям
Реклама на ТАСС
Бразильский производитель оружия Taurus открыл завод в США
По данным портала G1, совокупный объем инвестиций в предприятие составил $42 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС