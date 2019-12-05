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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит "нормандской четверки"

Встреча запланирована на 9 декабря в Париже

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандском формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

Днем ранее Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом выразил сдержанный оптимизм относительно возможных результатов предстоящих переговоров и их эффекта на процесс мирного урегулирования в Донбассе.

Переговоры в "нормандском формате" запланированы на 9 декабря в Париже. Местом саммита станет Елисейский дворец. Вместе с Макроном в них примут участие президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАГерманияРоссияФранцияТрамп, ДональдМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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