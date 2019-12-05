Политдиректора "пятерки" и Ирана обсудят шансы на сохранение сделки

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Участники Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран) на уровне политдиректоров обсудят в пятницу в Вене, каковы шансы на спасение соглашения.

Дискуссии вновь пройдут в фешенебельном отеле "Кобург" в центре Вены, находящемся в построенном в XIX веке дворце. "Кобург" стал традиционным местом обсуждения иранской ядерной программы еще со времен работы над соглашением в первой половине 2010-х годов. Россию представляет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Одной из тем сделки, как заявил журналистам накануне заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, станет ситуация вокруг российско-иранского совместного проекта по перепрофилированию ядерного объекта в Фордо в центр ядерных исследований. 15 декабря США намерены ввести санкции в отношении проекта, в связи с чем "Росатом" приостанавливает работы на нем.

Судьба сделки

Показателем положения дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) может быть то, что предыдущая встреча на уровне политдиректоров прошла в Вене в конце июля. В конце сентября министры иностранных дел "пятерки" и Ирана встретились на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако их переговоры к существенному результату не привели.

За последние месяцы к лучшему положение не изменилось. Как отмечали в Москве, INSTEX - европейский механизм расчетов с Ираном в обход санкций США - так и не заработал. Европейские страны, по большому счету, так и не решились распространить его действие на сферы, которые "закрыты" американскими ограничениями, а самое главное - на торговлю нефтью. А именно возможность свободной торговли со всем миром в 2015 году стала главным стимулом для заключения договоренности Тегераном.

Вышедшие год назад из ядерной сделки США, очевидно, рассчитывают, что под давлением экономических сложностей и спровоцированных этими сложностями волнений Иран согласится на заключение новой сделки. Президент США Дональд Трамп хочет "лучшую сделку", в которой отмена санкций увязывалась бы не только с ядерной, но и ракетной программой Ирана и его внешнеполитическим курсом на Ближнем Востоке.

В Иране в последние недели действительно прошли массовые волнения на фоне повышения цен на бензин, однако прогнозы Вашингтона вряд ли оправдаются в полной мере. Опыт использования Вашингтоном санкций в отношении России, Венесуэлы, КНДР показывает, что добиться изменения внешнеполитического курса с помощью экономического давления не удалось.

"Проблемы не решаются, они накапливаются, - оценил ситуацию вокруг сделки в четверг Рябков. - В итоге мы можем оказаться в ситуации, когда не действия Ирана по сокращению его объема обязательств, а бездействие участников Совместного всеобъемлющего плана действий с точки зрения обеспечения жизнеспособности договоренности приведет к тому, что ситуация приобретет необратимый характер".

Груз обязательств

В такой ситуации Иран с начала мая каждые два месяца сокращает объем обязательств по ядерной сделке. Но предпринятые уже шаги критического характера не носят. Накопление запасов урана и возможность его обогащения до уровня 20%, подача газа на центрифуги на объекте в Фордо остаются строго в русле мирной атомной программы.

Пока главные положения сделки - полный контроль МАГАТЭ над всей ядерной программой Ирана - сохраняются без изменений. Однако не исключено, что в сокращении обязательств рано или поздно Тегеран может дойти до точки, когда под угрозой окажутся и они.

Очередной этап сокращения Ираном обязательств ожидается в начале января. Обязательствам в рамках МАГАТЭ пока вряд ли что-то грозит. Из существенных пунктов сделки, которые пока не были затронуты в ходе сокращения, наиболее значительным является проект по модернизации реактора на тяжелой воде в Араке.

Как отмечал ранее Рябков, Россия видит задачу переговоров в рамках Совместной комиссии не в том, чтобы отговорить Иран от очередных шагов по сокращению обязательств, а в том, чтобы найти комплексное решение проблем со сделкой, которое позволило бы Тегерану реализовать обещанные ему по соглашению 2015 года экономические возможности. Однако по мере того как месяц за месяцем проходят без каких-либо положительных изменений, надежд на это остается все меньше.