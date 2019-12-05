Глава МИД Украины на площадке ОБСЕ обсудил с коллегами выборы в Донбассе

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Возможность проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донбасса стала одной из тем переговоров для украинской стороны в первый день работы Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

"Ничего нового для ОБСЕ мы не привозили. Мы говорим, что и дома украинцам: мы делаем честную попытку пройти все-таки по тому пути, который определен пять лет назад в Минске. Это часть договоренностей, это поддержка наших западных партнеров в обмен на неприятные, часто компромиссные вещи, которые наверняка нам придется пройти. Например, проведение выборов на оккупированной территории", - цитирует его агентство "Укринформ".

Пристайко добавил, что провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир. "Мы с ними проходили технические детали, насколько возможно это провести. Хочу сказать, что ее оценка, но она сама должна об этом сказать, что ситуация очень сложная. Но она даже сложная с технической точки зрения, потому что провести выборы в тех условиях, которые сейчас есть, это практически невыполнимая миссия", - отметил он.

Согласно минским соглашениям, в рамках мирного урегулирования отдельным районам Донецкой и Луганской областей должен быть предоставлен особый статус. Однако стороны конфликта по-разному трактуют условия его предоставления. Франк-Вальтер Штайнмайер, занимавший тогда пост главы МИД Германии, в конце 2015 года предложил компромиссный вариант, который получил название "формула Штайнмайера". Она предлагает такой механизм предоставления Донбассу особого статуса, при котором введение в действие соответствующего украинского закона происходит на временной основе в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - только после опубликования отчета ОБСЕ о соответствии выборов нормам организации.