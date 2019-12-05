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Советник Зеленского: эффектом саммита в Париже может стать прекращение огня в Донбассе

Депутат Верховной рады Никита Потураев уточнил, что ожидается освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" с привязкой к спискам Международного комитета Красного Креста

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украине не стоит ждать от саммита "нормандской четверки" в Париже новых договоренностей уровня минских соглашений, однако результатом этой встречи могут стать установление в Донбассе полноценного перемирия и обмен удерживаемыми лицами. Такую точку зрения высказал советник президента Украины, депутат Верховной рады Никита Потураев.

"Из Парижа не приедет новый "Минск" или какой-то "Париж", но могут приехать три вещи: прекращение огня по всей линии соприкосновения, что прописано в минских соглашениях и освобождения наших удерживаемых лиц, - сказал он в эфире украинского телеканала "1+1". - При выполнении первых двух пунктов последует политический процесс, а именно выборы (в Донбассе - прим. ТАСС) по украинскому законодательству". Потураев уточнил, что ожидается освобождение удерживаемых лиц по формуле "всех на всех" с привязкой к спискам Международного комитета Красного Креста.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на саммите "нормандской четверки" поднять вопрос о сроках урегулирования в Донбассе. По его словам, украинская сторона также хочет обсудить сроки передачи под контроль Киева участка границы с России в зоне конфликта. Зеленский выражал готовность обсуждать выборы в Донбассе, но "по законодательству Украины". Кроме того, президент выражал надежду на организацию "большого обмена" удерживаемыми лицами до конца текущего года.

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеСаммит "нормандской четверки" в Париже
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