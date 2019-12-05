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Акции протеста во Франции

СМИ: в Тулузе пять человек пострадали в ходе столкновений во время акции протеста

По информации телеканала BFM, среди пострадавших - три сотрудника правоохранительных органов

ТАСС, 6 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек пострадали в Тулузе в результате столкновений, которые вспыхнули в тот момент, когда проходившая в городе манифестация против пенсионной реформы во Франции близилась к завершению. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на местную префектуру.

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По ее информации, среди пострадавших - три сотрудника правоохранительных органов. Отмечается, что все пятеро получили несерьезные ранения, их жизни ничто не угрожает.

В свою очередь Центр наблюдения за действиями полицейских, как передает телеканал, привел данные о двух пострадавших в результате применения резиновых пуль.

Министерство внутренних дел сообщило, что в первый день общенационального протеста против пенсионной реформы во Франции в демонстрациях приняли участие порядка 806 тыс. человек. Согласно его оценке, в Париже число манифестантов достигло 65 тыс. Всеобщая конфедерация труда - профсоюз и один из основных организаторов общенациональной забастовки - утверждает, что в стране в акциях протеста против реформы пенсионной системы участвовало до 1,5 млн человек, однако ее данные всегда значительно превышают официальные.

Массовая бессрочная забастовка началась в четверг во Франции в связи с планами правительства упразднить 42 особых пенсионных режима, благодаря которым работники отдельных отраслей могут выходить на пенсию раньше и при этом получать больше. Также предусмотрено продление периода пенсионных взносов для всех категорий граждан. Власти пошли на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.

Теги
ФранцияАкции протеста во Франции
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