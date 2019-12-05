CNN: КНДР может возобновить испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти КНДР предположительно готовятся к возобновлению испытаний ракетных двигателей на полигоне Сохэ в районе Тончхан-ни. С таким утверждением выступил в четверг американский телеканал CNN.

В его распоряжение поступили спутниковые снимки, сделанные частной калифорнийской компанией Planet Labs. По словам эксперта Миддлберийского института Джеффри Льюиса, на снимках видно, что вблизи площадки для испытаний ракетных двигателей появился большой грузовой контейнер. По мнению специалиста, это может означать, что КНДР намерена вновь проводить испытания ракетных двигателей. Как отмечает телеканал, речь не идет о ракетных запусках.

Представители Пентагона и ЦРУ пока не представили комментариев относительно утверждений, приведенных в материале СNN.

Испытательный полигон Сохэ, также называемый космодромом, находится в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбёне.

Вопрос ликвидации ядерных объектов в Йонбёне затрагивался на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое в феврале текущего года. По итогам консультаций стало известно, что Пхеньян предложил эти меры, потребовав в ответ смягчения санкционного режима. Однако американская сторона не пошла на это, заявив, что ликвидации этих объектов будет недостаточно.