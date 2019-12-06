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США продолжают настаивать на увеличении вклада Южной Кореи в совместную оборону

В республике надеются, что договоренности по этому вопросу будут достигнуты до конца текущего года

СЕУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Очередной раунд переговоров между США и Республикой Корея о распределении расходов на совместную оборону провалился из-за чрезмерных требований Вашингтона. Об этом заявил в американской столице журналистам перед вылетом на родину глава южнокорейской делегации Чон Ын Бо.

"В данный момент мы находимся в ситуации, когда необходимо продолжать сближать позиции. Мы не достигли конкретных результатов, США по-прежнему придерживаются своей позиции", - приводит в пятницу его слова агентство Yonhap. В то же время Чон Ын Бо выразил надежду, что Сеул и Вашингтон смогут достичь договоренности до конца текущего года.

19 ноября состоялся предыдущий раунд консультаций США и Республики Корея по данной проблеме, в ходе которого собеседники также не смогли достичь прогресса. Переговоры закончились раньше запланированного по инициативе американской стороны из-за "большой разницы в позициях".

Начиная с прошлого года Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что Соединенные Штаты настаивают на оплате Южной Кореей расходов на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953 годы). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Теги
СШАРеспублика Корея
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