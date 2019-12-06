Помпео в Марокко выступил за мирное и взаимоприемлемое решение по Западной Сахаре

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Марокко отметил важность нахождения мирного, взаимоприемлемого политического решения вопроса по Западной Сахаре. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь выразил заинтересованность в продвижении усилий ООН по поиску мирного, устойчивого, взаимоприемлемого политического решения вопроса по Западной Сахаре, - отметили в ведомстве по итогам встречи Помпео с главой МИД Марокко Насером Буритой. - Госсекретарь поблагодарил народ этой страны за усилия в совместной борьбе с терроризмом и отметил роль королевства в обеспечении региональной стабильности и предотвращении насильственного экстремизма".

На встрече с руководителем Главного управления национальной безопасности и Главного управления контроля над национальной территорией Абделлатифом Хаммуши также обсуждалось антитеррористическое взаимодействие и безопасность граждан двух стран.

Западносахарский вопрос остается предметом международного спора на протяжении почти 40 лет. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила в Западную Сахару миротворческую миссию - МИНУРСО. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, в том числе ООН, разрешить этот спор пока не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.