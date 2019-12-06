{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео в Марокко выступил за мирное и взаимоприемлемое решение по Западной Сахаре

Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, при этом Марокко считает этот регион своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление широкой автономии в составе королевства

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе визита в Марокко отметил важность нахождения мирного, взаимоприемлемого политического решения вопроса по Западной Сахаре. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь выразил заинтересованность в продвижении усилий ООН по поиску мирного, устойчивого, взаимоприемлемого политического решения вопроса по Западной Сахаре, - отметили в ведомстве по итогам встречи Помпео с главой МИД Марокко Насером Буритой. - Госсекретарь поблагодарил народ этой страны за усилия в совместной борьбе с терроризмом и отметил роль королевства в обеспечении региональной стабильности и предотвращении насильственного экстремизма".

На встрече с руководителем Главного управления национальной безопасности и Главного управления контроля над национальной территорией Абделлатифом Хаммуши также обсуждалось антитеррористическое взаимодействие и безопасность граждан двух стран.

Западносахарский вопрос остается предметом международного спора на протяжении почти 40 лет. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт ПОЛИСАРИО, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР) и при поддержке Алжира развернул вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила в Западную Сахару миротворческую миссию - МИНУРСО. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, в том числе ООН, разрешить этот спор пока не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.

Теги
СШАМароккоПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Ситуация на Корейском полуострове
Трамп призвал послов стран СБ ООН к совместной работе по КНДР и Афганистану
Американский президент также призвал предпринять меры для противодействия игрокам, угрожающим глобальной безопасности и процветанию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС