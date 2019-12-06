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Полиция Малайзии опровергла информацию о готовящихся в стране массовых беспорядках

В полиции также призвали население критически подходить к получаемым через интернет сведениям, в том числе якобы от правоохранительных органов

СИНГАПУР, 6 декабря. /ТАСС/. Полиция Малайзии назвала фальшивыми распространенные ранее предупреждения о якобы готовящихся в ближайшие выходные массовых беспорядках по этническому признаку. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении замруководителя правоохранительных органов страны Мазлана Мансура.

Он потребовал "прекратить распространять в интернете, а также через социальные сети лживые сведения, затрагивающие чувства верующих, а также порождающие расовую неприязнь". Все это, по его словам, "может привести к угрозам общественного порядка".

Полицейский также подчеркнул, что "правоохранительные органы не направляли никаких уведомлений". Одновременно он призвал "население критически подходить к получаемым через интернет сведениям, в том числе якобы от правоохранительных органов".

Около года назад в Куала-Лумпуре и некоторых крупных городах страны прошли массовые акции протеста, причиной которых стала гибель малайца после столкновений с представителями индийской национальности в штате Селангор. Малайзию на 76% населяют малайцы, индийцы составляют третью по численности этническую группу после китайцев, их доля - около 9%.

Теги
Малайзия
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