Посол Китая в Канаде предостерег Оттаву от введения санкций против Пекина

ОТТАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Китайский посол в Канаде Цун Пэйу предостерег Оттаву от возможного введения санкций против Китая в связи с задержанием канадских граждан в КНР. Об этом в четверг дипломат заявил журналистам во время посещения Монреаля.

"Я думаю, что это нанесет серьезный ущерб двусторонним отношениям, - цитирует его телеканал CBC. - Мы предпримем очень жесткие контрмеры". Посол добавил, что подобного рода действия "не в интересах канадской стороны". Таким образом дипломат прокомментировал информацию о том, что два сенатора канадского парламента от оппозиционной Консервативной партии сообщили о своем намерении на следующей неделе выступить с инициативой о введении санкций в отношении Китая в связи с нарушением этой страной прав человека.

На этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил журналистам, что Оттава пока не рассматривает возможность применения канадского "акта Магнитского" в отношении граждан Китая из-за задержания в этой стране двух канадцев. При этом он в очередной раз заявил, что Канада обеспокоена как незаконным с ее точки зрения задержанием двух канадских граждан в КНР, так и ситуацией с протестами в Гонконге.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием канадскими правоохранительными органами финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Вскоре власти КНР задержали бывшего канадского дипломата и главу международной неправительственной организации. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. Оттава считает задержание канадских граждан незаконным.

"Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "Закон имени Сергея Магнитского", был принят в Канаде в 2017 году. Он предусматривает наложение санкций в виде заморозки всех активов в Канаде и запрет на въезд в эту страну официальных лиц тех государств, где нарушаются права человека. В частности, в ноябре 2018 года под его действие попали 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.