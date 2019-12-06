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Казахстан выступил с инициативой создания тематического центра ОБСЕ для укрепления доверия

Центр по устойчивой взаимосвязанности будет предметно заниматься анализом и исследованиями в данной сфере и обменом лучшими практиками

НУР-СУЛТАН, 6 декабря. /ТАСС/. Казахстан считает необходимым создать тематический центр Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), деятельность которого будет направлена на укрепление мер доверия среди стран ОБСЕ. Об этом заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства республики Роман Василенко в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) организации в Братиславе.

"Казахстан разделяет видение партнеров о том, что второе, экономико-экологическое измерение ОБСЕ может быть катализатором снижения напряженности и укрепления мер доверия среди стран - участниц ОБСЕ. В этой связи Казахстан выступил с инициативой создания тематического центра ОБСЕ по устойчивой взаимосвязанности, который будет предметно заниматься анализом и исследованиями в данной сфере, обменом лучшими практиками", - приводит его слова в пятницу пресс-служба казахстанского МИД.

По данным ведомства, для объединения усилий международных организаций в сфере противодействия вызовам и угрозам в Евразии в ходе заседания была представлена инициатива первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о расширении сотрудничества ОБСЕ с Совещанием по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в рамках концепции "Трех диалогов".

"Было отмечено, что ОБСЕ и СВМДА имеют много общего и разделяют схожие подходы к решению комплексных вызовов современности, в связи с чем синергия их усилий будет обоюдно полезной", - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что накануне пленарного заседания СМИД ОБСЕ Василенко принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в ходе которой "стороны согласовали ряд документов к принятию на уровне ОДКБ в контексте общего участия шести государств - членов в Совете министров иностранных дел ОБСЕ".

Кроме того, заместитель главы внешнеполитического ведомства Казахстана рассказал коллегам о процессах трансформации в республике, реализуемых по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева и охватывающих политические, экономические и социальные сферы.

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