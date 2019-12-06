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Румас заявил, что у Минска и Москвы осталось 16 несогласованных вопросов по интеграции

Премьер Белоруссии также добавил, что стороны не предполагают создания наднациональных органов в рамках интеграции

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что у Минска и Москвы осталось 16 несогласованных вопросов по всем интеграционным дорожным картам.

"Я вам так скажу, сейчас, готовясь к встрече [с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым], я посчитал - у нас на сегодняшний день осталось по всем дорожным картам 16 несогласованных вопросов", - сказал он в пятницу журналистам в парламенте.

Пот словам Румаса, своей задачей-минимум он видит вынесение правительствами на рассмотрение глав государств трех-четырех вопросов, по которым не достигнуты договоренности, задачей-максимум - договориться по всем вопросам.

"Но учитывая, что эти вопросы очень важные и главы государств все равно будут в них погружаться, было бы правильным, чтобы правительства внесли согласованные вопросы, по которым примут окончательно решение президенты", - сказал Румас. Он отметил, что в перечень 16 несогласованных вопросов входят "вопросы перетаможки нефти и цена на газ после 2019 года".

Он также добавил, что "дорожные" карты Минска и Москвы по углублению интеграции в рамках Союзного государства не предусматривают создания каких-либо наднациональных органов.

"В тех "дорожных картах", в том пакете документов, которые мы обсуждаем, политических вопросов нет - только экономические, - сказал он. - Может, у кого-то в головах есть эти вопросы. Это мне неведомо. Но в документах, которые мы будем предлагать главам государств для подписания, никаких наднациональных органов нет", - подчеркнул он.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас обсудят в пятницу в Сочи актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Об этой встрече Медведев и Румас договорились во время телефонного разговора 1 декабря.

Белоруссия и Россия 8 декабря будут отмечать 20-летие со дня подписания договора о создании Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал к этой дате принять программу углубления интеграции. Премьеры двух стран парафировали проект совместной программы действий по реализации договора о Союзном государстве, и теперь стороны работают над согласованием 31 дорожной карты. В ноябре Румас заявил, что Минск и Москва подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.

Основные противоречия сторон в переговорах по интеграции касаются вопросов цены на российский газ для республики в 2020 году и компенсации Минску потерь в результате налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Планируется, что Лукашенко и президент России Владимир Путин встретятся в Сочи на следующий день после переговоров Румаса и Медведева, которые намечены на 6 декабря.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
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