Китай ввел зеркальные ограничения в отношении работающих в стране дипломатов США

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Правительство КНР приняло решение о введении зеркальных ограничительных мер в отношении работающих в стране дипломатов США. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры, - сказала она. - Китайская сторона вызвала представителя посольства США в КНР 4 декабря и уведомила, что с этой же даты были введены указанные меры".

По просьбе журналистов она подтвердила информацию о том, что среди ограничений есть требование к американским дипломатам уведомлять МИД КНР о намерении встретиться с сотрудниками региональных властей Китая за пять рабочих дней до такой встречи.

"Верно. Наши меры являются зеркальными по отношению к тем ограничениям, которые ввели в отношении нас США. Речь идет об уведомлении за пять рабочих дней", - сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Госсекретарь США Майкл Помпео в октябре объявил о визовых ограничениях в отношении представителей китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагает Вашингтон, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Госсекретарь пояснил, что эти меры дополняют решение Вашингтона о внесении 28 китайских организаций в санкционный список из-за ситуации в СУАР, о котором объявило 7 октября Министерство торговли США.