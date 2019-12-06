{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Израиль провел успешные испытания нового ракетного двигателя

Подробности об использовавшейся в испытаниях системе неизвестны

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля провело в пятницу успешный пробный запуск новой ракетно-двигательной системы. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Израиля.

"Минобороны Израиля осуществило тестовый запуск ракетно-двигательной системы с базы в центре страны. Испытания были запланированы заранее и прошли в соответствии планом", - говорится в сообщении. В пресс-службе не стали приводить подробностей об использовавшейся в испытаниях системе.

Газета The Times of Israel утверждает, что тестовые запуски новой двигательной установки осуществляются в рамках разработки нескольких новых типов ракет, включая наступательные баллистические, ракеты-перехватчики и ракеты для запуска спутников.

Для проведения испытаний в пятницу были изменены маршруты самолетов, прибывающих в международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, указывает издание.

Теги
Израиль
Реклама на ТАСС
Румас заявил, что у Минска и Москвы осталось 16 несогласованных вопросов по интеграции
Премьер Белоруссии также добавил, что стороны не предполагают создания наднациональных органов в рамках интеграции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС