Израиль провел успешные испытания нового ракетного двигателя

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля провело в пятницу успешный пробный запуск новой ракетно-двигательной системы. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Израиля.

"Минобороны Израиля осуществило тестовый запуск ракетно-двигательной системы с базы в центре страны. Испытания были запланированы заранее и прошли в соответствии планом", - говорится в сообщении. В пресс-службе не стали приводить подробностей об использовавшейся в испытаниях системе.

Газета The Times of Israel утверждает, что тестовые запуски новой двигательной установки осуществляются в рамках разработки нескольких новых типов ракет, включая наступательные баллистические, ракеты-перехватчики и ракеты для запуска спутников.

Для проведения испытаний в пятницу были изменены маршруты самолетов, прибывающих в международный аэропорт имени Давида Бен-Гуриона, указывает издание.