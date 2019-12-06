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Санкции в отношении России

Бизнес ФРГ надеется, что новых санкций в отношении России не будет

Новые рестрикции не приводят к снижению напряжения, отметил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Представители немецкой экономики выступают против новых ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в пятницу.

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"Даже в самые сложные периоды холодной войны немецкая экономика была стабилизирующим фактором в отношениях обеих стран, - сказал он. - Новые санкции не приводят к снижению напряжения или к сокращению конфронтации".

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с представителями бизнеса ФРГ. Будут обсуждаться текущие немецкие проекты и запланированные инвестиции. "С бизнесменами из других стран президент Путин не встречается в таком эксклюзивном формате и так регулярно, как с бизнесменами из Германии", - сказал Шепп.

Как отмечает DPA, глава Германо-российской внешнеторговой палаты призвал отказаться от скоропалительных выводов по делу об убийстве в Берлине гражданина Грузии. Генпрокуратура ФРГ ранее сообщила, что к этому преступлению могут быть причастны "государственные инстанции" России. Расследование еще не завершено.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияСанкции в отношении России
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