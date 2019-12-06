МИД Ирана: США признают, что СБ ООН не запрещает иранскую ракетную программу

"Хук сделал для Европы своевременное напоминание, в котором открыто признал, что ракетная программа не запрещена Советом Безопасности ООН", - написал Зариф на своей странице в Twitter.

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. США признают, что иранская ракетная программа не запрещена резолюциями Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил в пятницу глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф, процитировав в подтверждение спецпредставителя США по Ирану Брайана Хука.

Министр привел слова спецпредставителя США, произнесенные им на брифинге в Госдепартаменте 5 декабря. "Один из недостатков иранской ядерной сделки заключается в том, что она положила конец запрету на испытание Тегераном ракет", - сказал он.

5 декабря Зариф заявил, что Тегеран не намерен ограничивать свою ракетную программу, поскольку она не нарушает резолюции СБ ООН. Министр добавил, что ракетная и космическая программы "полностью легальны с точки зрения международного права и необходимы стране для сохранения безопасности и социоэкономического развития".

Иран с 1990-х годов занимается развитием своей ракетной программы. Определенных успехов он добился в разработке баллистических ракет. При этом Тегеран отказывается вести переговоры об ограничении своей ракетной отрасли, мотивируя это тем, что у его соперников в регионе тоже есть на вооружении баллистические ракеты.