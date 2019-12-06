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Владимира Андрейченко избрали спикером парламента Белоруссии

Это будет его четвертый срок в должности председателя Палаты представителей

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Белорусские парламентарии избрали Владимира Андрейченко председателем Палаты представителей (нижней палаты парламента) Национального собрания нового созыва, передает корреспондент ТАСС.

За избрание проголосовали 109 из 110 принявших участие в голосовании депутатов. Это будет четвертый срок Андрейченко в должности спикера нижней палаты парламента. "Новый состав парламента - это настоящие патриоты и профессионалы, уверен, что совместными усилиями мы будем результативно решать задачи по социально-экономическому развитию страны", - сказал спикер.

Владимир Андрейченко родился в 1949 году в Витебской области. Окончил Великолукский сельскохозяйственный институт, Минскую высшую партийную школу. С 1997 по 2008 год являлся членом Совета Республики (верхняя палата парламента) Национального собрания. В октябре 2008 года избран председателем Палаты представителей Национального собрания, на этой должности он пробыл три срока.

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Белоруссия
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