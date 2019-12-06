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Бурджанадзе обратилась к РФ за помощью с задержанным в Южной Осетии грузинским врачом

Важу Гаприндашвили обвиняют в незаконном пресечении границы

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе попросила главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева оказать содействие в освобождении задержанного в Южной Осетии грузинского врача Важу Гаприндашвили.

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"Зная ваш характер человеческий и внимание, когда такие сложные вопросы возникают, я хотела бы к вам обратиться с просьбой, чтобы вы тоже посодействовали этому процессу, который, насколько я поняла, и в РФ уже сдвинулся, потому что те люди, с которыми я до сих пор говорила, тоже выражают человеческое понимание и сострадание к этому вопросу, а также выражают готовность, чтобы Россия посодействовала ускорению этого процесса", - сказала она, обращаясь к Косачеву на встрече в Москве.

Бурджанадзе добавила, что ситуация с задержанным врачом "очень болезненно воспринимаемся в Грузии". "Я понимаю, что не все от наших желаний зависит, но содействие со стороны России в этом вопросе было бы очень важным и позитивным шагом", - добавила она.

По словам политика, РФ и Грузии нужны взаимные позитивные шаги, чтобы они "очистили дорогу" для решения более сложных вопросов.

В свою очередь Косачев выразил готовность посодействовать в разрешении вопроса по парламентской линии. "Но, разумеется, мы четко осознаем, что это компетенция властей Южной Осетии. С нашей стороны мы не можем этот вопрос решать за власти суверенного государства. Мы будем прилагать усилия к тому, чтобы этот вопрос нашел разрешение с учетом его гуманитарного характера", - подчеркнул сенатор.

При этом он отказался прогнозировать исход этого дела, так как не знает всех обстоятельств.

О задержании

Гаприндашвили задержали 9 ноября в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района. Он обвиняется в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии арестовал его на два месяца. 18 ноября КГБ Южной Осетии сообщило, что Гаприндашвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года в качестве военного врача. В Тбилиси категорически опровергают эти заявления.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к руководителям ряда международных организаций с просьбой посодействовать его освобождению, в том числе к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, назначенной главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и действующему председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

Новость обновлена (12:19 мск) - добавлены цитаты

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ГрузияЮжная Осетия
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