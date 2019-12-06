Защита экс-президента Армении Саргсяна потребовала прекратить уголовное дело против него

ЕРЕВАН, 6 декабря. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, в пятницу представили ходатайство в Генеральную прокуратуру с требованием прекратить уголовное дело в его отношении на основании президентской неприкосновенности. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

"Свое ходатайство защита мотивировала тем, что бывший президент страны, согласно конституции, неприкосновенен", - отметили в ведомстве.

Специальная следственная служба Армении в среду предъявила обвинение Саргсяну в связи с тем, что он организовал с 25 января по 7 февраля 2013 года хищение государственных средств на сумму 489 млн драмов ($1 млн) путем растраты группой должностных лиц.

Лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян - одна из ключевых фигур в армянской политике. В 2008-2018 годах он был президентом страны. 17 апреля 2018 года Саргсян был избран премьер-министром Армении, однако под давлением оппозиции во главе с нынешним председателем правительства Николом Пашиняном 23 апреля подал в отставку.