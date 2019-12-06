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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Бурджанадзе извинилась за антироссийский скандал, случившийся летом в Грузии

Эта "провокация" стала "оскорблением в первую очередь грузинского народа", отметила лидер партии "Единая Грузия - демократическое движение"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе извинилась за антироссийскую провокацию, произошедшую летом во время работы Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте.

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"Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент. Извините, что я вас перебила, но не дам закончить, пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства", - сказала она на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Косачев, в свою очередь, поблагодарил Бурджанадзе за эти слова.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичГрузияРоссияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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