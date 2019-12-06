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Кризис на Украине

Пушилин заявил, что Нацгвардию Украины не допустят на территорию Донбасса

Глава ДНР назвал предложения президента Украины Владимира Зеленского "очередной попыткой подмены сути минских соглашений"

ДОНЕЦК, 6 декабря. /ТАСС/. Предложение Украины Владимира Зеленского о создании "муниципальной стражи" на территории Донбасса противоречит минским соглашениям. Об этом в пятницу заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Предложения Зеленского - лишь очередная попытка подмены сути минских соглашений. Киев все не оставит безуспешных попыток переписать комплекс мер на свой лад, - цитирует заявление Пушилина Донецкое агентство новостей. - Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим".

По его словам, Народная милиция ДНР справляется с поддержанием порядка на территории республики, в отличие от украинских правоохранительных органов. Глава ДНР призвал Зеленского следовать минским соглашениям.

"На территории ДНР полноценно работают правоохранительные органы, соблюдаются и защищаются все права и свободы человека. Мы со своими обязательствами по обеспечению порядка в государстве справляемся", - заявил Пушилин. В то же время на подконтрольной Киеву части страны, отметил глава ДНР, "расстреливают в центре столицы детей, царит в небывалых масштабах разгул неподконтрольных бандформирований и ультрарадикальных группировок". В связи с этим Пушилин призвал власти Украины прекратить делать "бессмысленные заявления" и "приступить наконец-то к практическим конкретным действиям по реализации комплекса мер".

По информации украинских СМИ, Зеленский планирует предложить на встрече в "нормандском формате" идею создания на территории Донбасса "муниципальной стражи", в состав которой войдут украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и представители республик Донбасса.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеПушилин, Денис Владимирович
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