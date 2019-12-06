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В Кутаиси оппозиция проводит шествие за внеочередные выборы в парламент Грузии

На акции протеста, по данным телекомпании Imedi, не обошлось без инцидентов

ТБИЛИСИ, 6 декабря. /ТАСС/. Сотни протестующих вместе с лидерами ведущих в Грузии оппозиционных партий в пятницу проводят шествие в городе Кутаиси (край Имерети) с требованием проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. Об этом сообщила грузинская телекомпания Imedi.

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"Нашим планом является проведение в Грузии парламентских выборов по пропорциональной системе, после чего в стране будет установлен гражданский мир. В парламенте будут представлены все те партии и социальные группы, которые поддержит народ, и страна вернет перспективу развития", - сказал член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Зураб Меликишвили в интервью Imedi.

Протестующие собрались в так называемом парке Киквидзе к 14:00 (13:00 мск), после чего направились в сторону здания краевой администрации, где запланированы выступления. На акции протеста не обошлось без инцидентов. Imedi утверждает, что когда оппозиционеры собирались в парке, из окон жилых домов их забросали яйцами. К ним также подошли неизвестные люди и стали кричать, что они не имеют права проводить демонстрацию.

До митинга в Кутаиси протестное шествие состоялось в городе Батуми (Аджарская АР). Там несколько десятков демонстрантов провели шествие от парка 26 мая до здания правительства Аджарии.

Теги
ГрузияПолитическая ситуация в Грузии
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