Оппозиция в парламенте Молдавии инициировала отставку главы Минюста

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Оппозиция в парламенте Молдавии предложила провести голосование по вопросу о доверии министру юстиции Фадею Нагачевскому, обвинив его в плохой работе. Инициативу на пленарном заседании в пятницу зарегистрировал депутат оппозиционной "Платформы "Достоинство и правда" Дину Плынгару.

"Зарегистрировали инициативу о выдвижении вотума недоверия против политики, проводимой министерством юстиции в лице министра Фадея Нагачевского", - сказал депутат на брифинге. Он сообщил, что оппозиция обвиняет назначенного три недели назад министра в том, что проблемы судебной системы не решаются. "Больше не обсуждаются реальные проблемы, которые подрывают судебную систему: недостаток кадров, коррупция, политизация судов и отсутствие к ним доверия", - отметил Плынгару.

В течение ближайших двух недель руководящие органы парламента должны поставить на голосование, либо отклонить инициативу.

"Платформа "Достоинство и правда" входит в проевропейский блок Acum, который на прошлой неделе также инициировал отставку министра обороны Виктора Гайчука. Однако это предложение было отклонено секретариатом парламента как необоснованное.

В ноябре в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе с Ионом Кику, предложенное парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержанное Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционной Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей отставки кабинета Майи Санду в ноябре и распада коалиции ПСРМ и блока Acum.