{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Молдавии

Оппозиция в парламенте Молдавии инициировала отставку главы Минюста

Фадея Нагачевского обвинили в "плохой работе"

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Оппозиция в парламенте Молдавии предложила провести голосование по вопросу о доверии министру юстиции Фадею Нагачевскому, обвинив его в плохой работе. Инициативу на пленарном заседании в пятницу зарегистрировал депутат оппозиционной "Платформы "Достоинство и правда" Дину Плынгару.

"Зарегистрировали инициативу о выдвижении вотума недоверия против политики, проводимой министерством юстиции в лице министра Фадея Нагачевского", - сказал депутат на брифинге. Он сообщил, что оппозиция обвиняет назначенного три недели назад министра в том, что проблемы судебной системы не решаются. "Больше не обсуждаются реальные проблемы, которые подрывают судебную систему: недостаток кадров, коррупция, политизация судов и отсутствие к ним доверия", - отметил Плынгару.

В течение ближайших двух недель руководящие органы парламента должны поставить на голосование, либо отклонить инициативу.

"Платформа "Достоинство и правда" входит в проевропейский блок Acum, который на прошлой неделе также инициировал отставку министра обороны Виктора Гайчука. Однако это предложение было отклонено секретариатом парламента как необоснованное.

В ноябре в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе с Ионом Кику, предложенное парламенту президентом страны Игорем Додоном и поддержанное Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и оппозиционной Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей отставки кабинета Майи Санду в ноябре и распада коалиции ПСРМ и блока Acum.

Теги
МолдавияДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в МолдавииКику, Ион
Реклама на ТАСС
Саммит "нормандской четверки" в Париже
Меркель проведет 9 декабря отдельные встречи с Путиным и Зеленским
С российским лидером канцлер Германии планирует встретиться в 17:00 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС