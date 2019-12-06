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В Лиге арабских государств считают реальным отличное от ядерной сделки соглашение с Ираном

Необходимо работать над "изменением поведения" Тегерана, отметил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Международному сообществу необходимо прилагать усилия для того, чтобы Иран изменил свое поведение. С таким заявлением выступил в пятницу генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт.

"Необходимо работать над изменением поведения Ирана", - приводит его слова телеканал Al Arabiya. При этом, как отметил генсек, "с Ираном должно быть достигнуто соглашение, отличное от ядерной сделки".

Как отмечает Al Arabiya, эти заявления прозвучали в преддверии намеченного на пятницу в Вене заседания Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран) на уровне политдиректоров, которые обсудят шансы на спасение соглашения. Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана, который с мая текущего года начал сокращать свои обязательства по ней. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в его экономической части, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Теги
СШАИранГерманияВеликобританияРоссияКитайФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаГейт, Ахмед Абу, аль-Выход США из ядерной сделки с ИраномВозобновление санкций США в отношении Ирана
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