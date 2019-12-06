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Кризис на Украине

В ЛНР исключают возможность патрулирования Донбасса украинскими нацгвардейцами

Предложение президента Украины не соответствует минским соглашениям, заявил представитель Луганской народной республики Родион Мирошник

ЛУГАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании на территории Донбасса "муниципальной стражи" с участием Нацгвардии неприемлемо и не соответствует минским соглашениям. Об этом в пятницу заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Это слишком креативная идея Зеленского, но совершенно неприменимая к жизни. Никто из бойцов Народной милиции не будет ходить в одном строю с мародерами и убийцами. Ну, и для сведения Зеленского, у ОБСЕ вообще боевых подразделений нет. Это сугубо гражданская миссия", - написал он в своем Telegram-канале.

Представитель ЛНР подчеркнул, что Народная милиция республики справляется со своими обязанностями и не нуждается в украинской Нацгвардии для поддержания порядка. "Зеленскому нужна "муниципальная стража"? А нам - нет! У нас уже есть Народная милиция, - отметил он. - Безопасность жителей республик Донбасса защищала и будет защищать Народная милиция, существование которой закреплено и в минских соглашениях, и в законе об особом статусе".

По информации украинских СМИ, Зеленский планирует предложить на встрече в нормандском формате идею создания на территории Донбасса "муниципальной стражи", в состав которой войдут украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ и представители республик Донбасса.

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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