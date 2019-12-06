{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донецкой области

Президент Украины отметил высокий уровень боевой готовности военных

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения силовой операции в Донецкой области, где пообещал военным реальные действия по приведению армии в соответствие со стандартами НАТО.

"Мы будем не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО. Мы будем постоянно развиваться и укреплять нашу боеспособность", - сказал он, выступая перед военными с поздравлением по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Президент также отметил, что для него было особенно важным приехать в зону боевых действий и встретиться с военными в преддверии саммита "нормандкой четверки", запланированного на 9 декабря. "Мы круглосуточно работаем над возвращением мира в страну, весь мир видит, что мы достигаем этого дипломатическим путем, но, поверьте, намного проще вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку", - пояснил он.

Глава государства также отметил высокий уровень боевой готовности украинских военных и пообещал, что "после установления мира никто не забудет про дальнейшее развитие крепкого и боеспособного украинского войска".

Теги
УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
Реклама на ТАСС
Меркель заявила в Освенциме, что испытывает стыд за преступления фашистов
Канцлер ФРГ выступила с речью в музее на месте бывшего нацистского концлагеря
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС