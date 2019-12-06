Зеленский встретился с военными в зоне боевых действий в Донецкой области

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения силовой операции в Донецкой области, где пообещал военным реальные действия по приведению армии в соответствие со стандартами НАТО.

"Мы будем не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО. Мы будем постоянно развиваться и укреплять нашу боеспособность", - сказал он, выступая перед военными с поздравлением по случаю Дня Вооруженных сил Украины.

Президент также отметил, что для него было особенно важным приехать в зону боевых действий и встретиться с военными в преддверии саммита "нормандкой четверки", запланированного на 9 декабря. "Мы круглосуточно работаем над возвращением мира в страну, весь мир видит, что мы достигаем этого дипломатическим путем, но, поверьте, намного проще вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку", - пояснил он.

Глава государства также отметил высокий уровень боевой готовности украинских военных и пообещал, что "после установления мира никто не забудет про дальнейшее развитие крепкого и боеспособного украинского войска".