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Глава МИД Турции объяснил, что покупка российских С-400 не была политическим выбором

Мевлют Чавушоглу напомнил, что союзники по НАТО отказались продать такое вооружение Анкаре
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (в центре на втором плане) AP Photo/Alessandra Tarantino
Описание
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу (в центре на втором плане)
© AP Photo/Alessandra Tarantino

ТАСС, 6 декабря. Турция купила российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 без какого-либо политического подтекста, а вынужденно, из-за отказа союзников по НАТО продать такое вооружение. Об этом заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в Риме на международной конференции "Средиземноморские диалоги". Трансляцию вело Anadolu.

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"Нам нужны были системы ПВО, мы просили у США, у Франции и получили отказ. Мы хотели купить системы у союзников, но они не продали. Так что мы пошли к другим. И это не политический вопрос или политический выбор", - сказал он, отвечая на вопрос о конфликте Анкары и Вашингтона относительно закупки Турцией С-400.

Министр призвал не искать политического подтекста в решении купить ЗРС у России. "У нас с Россией есть много разногласий. Например, по Украине, по Грузии, в Сирии наши позиции в ряде случаев отличаются. И мы остаемся страной НАТО. Причем Турция больше других вносит вклад в дела альянса", - сказал он.

Чавушоглу напомнил, что в 2013 году США, Нидерданды и Германия вывели временно размещенные в Турции для защиты от возможных атак с сирийской стороны свои комплексы Patriot. "В этом году Италия решила вывести свои расчеты ПРО. Так что у нас остается только испанский Patriot. Нам по-прежнему нужны такие системы, и если союзники не будут их продавать, мы продолжим закупать их у других", - отметил Чавушоглу.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Теги
ТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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