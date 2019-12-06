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Политический кризис в Молдавии

Экс-премьер Молдавии заявила о намерении взять реванш у Додона

Майя Санду планирует участвовать в президентских выборах

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Проевропейский блок Acum должен выставить единого кандидата не предстоящих в 2020 году президентских выборах против действующего главы государства Игоря Додона. Об этом заявила в пятницу в эфире молдавского телеканала TV8 бывший премьер Майя Санду, которая является сопредседателем блока.

"Было бы целесообразно, чтобы у Acum был общий кандидат на следующих президентских выборах", - сказала Санду, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться входящими в него партиями.

"Если дойдет до этого решения, я, очевидно, буду участвовать, потому что мы должны сделать это сейчас: остановить Игоря Додона и отдать его правосудию, чтобы он ответил за то, что сделал и что он намерен сделать", - сказала Санду. По ее словам, в июне Acum создал коалицию с поддерживающей президента Партией социалистов, чтобы отстранить от власти лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка.

"В июне было ясно, что мы не можем сражаться на двух фронтах: и с Плахотнюком, и с Додоном. Было ясно, что мы должны были избавиться от самого токсичного - в то время таким был Плахотнюк", - сказала Санду, признав, что "уже тогда было ясно, что в какой-то момент мы начнем битву, чтобы удалить Додона".

Имидж, политика и закон

Со своей стороны Додон в интервью ТАСС рассказал, что Санду ушла в отставку, чтобы взять реванш на президентских выборах. По его словам, это решение было принято после местных выборов в ноябре, которые продемонстрировали снижение популярности правых. Президент высказал мнение, что в этой ситуации бывший премьер попытается раскручивать имидж политика, который хотел бороться с мафией, коррупцией, но ему якобы не дали.

Конфликт, приведший к распаду правящей коалиции и отставке кабинета Санду, разразился вокруг выборов нового генпрокурора. Правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. Социалисты расценили это как нарушение закона и отправили кабинет в отставку при поддержке оппозиционных демократов.

Уже через неделю Санду в выступлении на съезде Европейской народной партии в Загребе пообещала, что на предстоящих в 2020 году президентских выборах вернет страну на "проевропейский путь". А на днях призвала молдавских политиков выстраивать общий фронт борьбы с Додоном, которому она проиграла во втором туре выборов главы государства в 2016 году.

Теги
МолдавияПлахотнюк, Владимир ГеоргиевичДодон, ИгорьСанду, МайяПолитический кризис в Молдавии
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