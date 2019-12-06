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Комиссия СЕ: ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях делегации РФ из-за выборов в Крыму

В заявлении Венецианской комиссии указывается, что "обязанность ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечет за собой отказ в полномочиях парламентской делегации"

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении комиссии.

"Венецианская комиссия заключает, что обязанность ПАСЕ не признавать аннексию не обязательно влечет за собой отказ в полномочиях парламентской делегации", - отметили эксперты комиссии. Как они сообщили, доклад комиссии был подготовлен по просьбе регламентного комитета ПАСЕ в контексте оспаривания полномочий российской делегации по процедурным основаниям. Источник в СЕ пояснил корреспонденту ТАСС, что "инициаторы хотели добиться признания парламентских выборов в России недействительными на том основании, что в них участвовали жители Крыма, и таким образом поставить под сомнения легитимность российской делегации в ПАСЕ и ее полномочия".

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