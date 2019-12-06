Протестующие против пенсионной реформы планируют 10 декабря в Париже массовую акцию

ТАСС, 6 декабря. Крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (ВКТ) планирует массовое шествие в Париже во вторник, 10 декабря, против пенсионной реформы. Об этом в пятницу заявила представитель синдиката Катрин Пере.

"Работники соберутся вновь в следующий вторник, <...> во вторник мы выйдем на улицы", - сказала Пере в эфире телеканала BFM, добавив, что манифестация начнется от Дома инвалидов и ее участники направятся в сторону площади Денфер-Рошро.

Массовая бессрочная забастовка началась в четверг во Франции в связи с планами правительства реформировать пенсионную систему, заменив с 2025 года существующие пенсионные расчеты для 42 категорий работников универсальными пенсионными выплатами, рассчитанными на основе балльной системы. Существующая система предполагала, что работники ряда отраслей могут выходить на пенсию раньше и при этом получать большие пенсионные выплаты. Власти пошли на такие меры, чтобы избежать многомиллиардного дефицита в финансировании пенсионной системы в обозримом будущем.