Spiegel: прокуратура Германии начала следствие в отношении фигурантов "дела Скрипалей"

ТАСС, 6 декабря. Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование в отношении двух предполагаемых сотрудников ГРУ (ныне ГУ ГШ РФ), имена которых власти Великобритании и СМИ озвучивали в рамках дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Об этом в пятницу сообщило интернет-издание Spiegel Online со ссылкой на собственные источники.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

Утверждается, что в ходе предварительного расследования под кодовым названием "Нови" правоохранители обнаружили, что фигуранты "дела Скрипалей" - известные как Руслан Боширов и Александр Петров - находились в Германии в 2014 году и провели три дня в окрестностях Франкфурта. Издание пишет, что якобы командование элитного подразделения российской военной разведки, с которым связывают имена обоих фигурантов, имеет связи в ФРГ.

В среду МИД ФРГ сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства РФ в ФРГ из-за недостаточного, по мнению германской стороны, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (проживал в ФРГ под именем Торнике К.). Генпрокуратура, ведущая расследование убийства, заявила о том, что "есть достаточные фактические основания полагать, что убийство было осуществлено либо по указанию государственных инстанций Российской Федерации, либо по указанию инстанций Чеченской Республики, которая является частью Российской Федерации".

Собеседники Spiegel Online также уточники, что германские спецслужбы знали о готовящемся нападении на Хангошвили в ФРГ еще в 2017 году.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к происшедшему в Берлине. 40-летний гражданин Грузии был убит 23 августа. В тот же день прокуратура Берлина заявила о задержании подозреваемого, по ее данным, им стал 49-летний гражданин России.