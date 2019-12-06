Пекин намерен усилить связи с силовыми органами Гонконга для пресечения беспорядков

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Центральное правительство Китая намерено усилить координацию между полицией Гонконга и органами общественной безопасности континентального Китая для пресечения беспорядков в этом специальном административном районе КНР. Как заявил в пятницу на встрече с прибывшим в Пекин новым комиссаром полиции Гонконга Крисом Таном министр общественной безопасности, член Госсовета КНР Чжао Кэчжи, остановка насилия и восстановление порядка остаются важнейшими задачами для властей этого города.

"Центральное правительство и Министерство общественной безопасности будут всегда выступать надежной опорой полиции Гонконга и продолжат поддерживать ее в строгих и справедливых мерах по гарантированию соблюдения законов. Надеемся, что полиция Гонконга и органы общественной безопасности континентального Китая усилят координацию, углубят контакты и сотрудничество и будут совместно отстаивать национальную безопасность и социальную стабильность в Гонконге", - указал он.

"Пресечение насилия, прекращение хаоса и восстановление порядка в настоящее время по-прежнему остаются наиболее неотложной задачей для Гонконга", - приводятся слова Чжао Кэчжи в сообщении Министерства общественной безопасности КНР.

Новый комиссар полиции Гонконга Крис Тан, вступивший в должность 19 ноября, в пятницу прибыл в Пекин с двухдневным визитом для консультаций со своими коллегами из Министерства общественной безопасности КНР и встречи в Канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао. Ожидается, что шеф гонконгской полиции вернется в Гонконг утром 8 декабря, за несколько часов до крупного митинга, который состоится с разрешения властей в центре города и будет приурочен к отмечаемому 10 декабря в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН Дню прав человека. Комиссар призвал демонстрантов воздержаться от правонарушений и радикальных выходок. Накануне он также предупредил, что полиция остановит предстоящий марш, если возникнет угроза насилия и беспорядков.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв этой законодательной инициативы, сторонники оппозиции из числа студенческой молодежи продолжают антиправительственные выступления. Они периодически сопровождаются блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. В последние две недели, однако, ситуация в городе остается в целом спокойной.