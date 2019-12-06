Франция после "черного четверга": чего хотят участники крупнейших за 15 лет протестов

День всеобщей мобилизации против пенсионной реформы не стал обещанным французскими профсоюзами цунами, но критики пенсионной реформы не сложили оружия

"Профсоюзы укрепились, транспорт сильно затронут, исполнительная власть под давлением", — четким телеграфным языком суммировали коллеги из французского агентства АFP итоги протестов против пенсионной реформы, которые провели профцентры Франции в первый декабрьский четверг. Помимо Парижа забастовки и манифестации охватили еще 240 городов, включая мегаполисы Марсель, Бордо, Лилль, Страсбург. По данным "Всеобщей конфедерации труда", они собрали во Франции 1,5 млн человек, по сведениям МВД республики — 806 тыс. Забастовки и манифестации продолжатся на протяжении выходных. Компания железных дорог SNCF отменила в эти дни девять из десяти своих поездов. Главный авиаперевозчик страны Air France отменил каждый третий рейс на внутренних линиях. Прекратили работу семь из восьми нефтеперерабатывающих предприятий. От учителей до полицейских В забастовке решили участвовать более 40% школьных преподавателей. Она затронула даже полицию: некоторые комиссариаты были блокированы недовольными работниками. Протесты против правительственной реформы поддержали "желтые жилеты" и ряд политических партий: коммунисты, социалисты, "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "Но только в понедельник протестная акция может быть превращена в капитал, чтобы открыть серьезные переговоры с правительством", — считает многоопытный обозреватель издания La Presse de la Manche Жан Леваллуа. Американская пресса тем временем не упустила случая пожурить французов за "страсть к забастовкам". "Забастовки и протесты — характерная черта жизни Франции от студенческого бунта 1968 года до современных манифестаций "желтых жилетов", поразивших власти своей силой и яростью, — считает The Washington Post. — Ни одна другая западная демократия не проявляет столько терпимости к сожженным автомобилям и разбитым витринам". Между тем в рейтинге самых массовых выступлений против правительственных реформ за два последних десятилетия забастовка 5 декабря уступила лишь демонстрации против "пенсионной реформы Фийона", собравшей 13 мая 2003 года по всей стране 2 млн манифестантов. Проект Франсуа Фийона, в то время министра социальных дел, был встречен тогда в штыки, поскольку предусматривал увеличение трудового стажа на первом этапе до 40, а затем — до 42 лет. Первыми были моряки Пенсионные права волнуют французов с давних времен. Первыми, кто приобрел их, оказались морские офицеры. Свою пенсионную систему они получили еще в 1673 году от интенданта финансов и большого поклонника мореплавания Жан-Батиста Кольбера, создавшего Фонд инвалидов флота. Сегодня во Франции "средний возраст выхода на пенсию является одним из самых низких в индустриальных странах, а размеры пенсий — одни из самых высоких", не без зависти констатирует The New York Times.

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Новая реформа связана с изменившейся демографией и состоянием финансов. Основополагающая идея проекта универсального режима начисления пенсий, задуманного в качестве одной из главных реформ президентства Эмманюэля Макрона, состоит в том, чтобы гарантировать финансовое равновесие пенсионной системы, избежав многомиллиардного дефицита. Задача едва ли из легких. В 1960 году четверо работающих обеспечивали во Франции вознаграждение одного пенсионера. Полвека спустя, в 2010-м, соотношение составило уже 1,8 к 1. В том же году бывший тогда хозяином Елисейского дворца Николя Саркози решил увеличить возраст выхода на пенсию с 60 до 62 лет. В минувшем году соотношение работающих и находящихся на пенсии составило уже 1,7 к 1. Согласно прогнозам, в ближайшие 20 лет оно продолжит снижение и составит в итоге 1,5 к 1. Согласно опросу общественного мнения, который провела независимая исследовательская служба Odoxa, семь из десяти французов считают тем не менее оправданной мобилизацию, организованную профсоюзами против реформы. Национальный секретарь Французской компартии Фабьен Руссель считает, что демонстранты сказали "нет" реформе Макрона. В результате реформы, убежден он, потери в доходах понесли бы представители всех профессий. "Мы все проиграем", — заявил он. Детали впереди Президент республики, только что вернувшийся из Лондона с саммита НАТО, поделился собственными мыслями по поводу происходящего в основном со своим окружением. "Глава государства спокоен и полон решимости осуществить реформу, прислушиваясь и консультируясь, — рассказали в его администрации. — Он с вниманием относится к соблюдению общественного порядка и к неудобствам, пережитым французами". Елисейский дворец также объявил, что пенсионная реформа будет разъяснена во всех ее деталях на следующей неделе. "Мы с уважением относимся к мобилизации французов, — развила эти мысли на брифинге госсекретарь и официальный представитель правительства Сибет Ндиайе. — Как мы видим, есть вещи, которые кажутся людям неясными". Главный коммуникатор правительства нашла, впрочем, это обстоятельство вполне естественным, поскольку, как подчеркнула она, "переговоры не закончились". Правительство, заверила госсекретарь, всегда открыто для разговора с профсоюзами, которые приглашены на новую встречу с верховным комиссаром по реформе пенсионной системы Жан-Полем Дельвуа. Полная пенсия — начиная с 64 лет Новую пенсионную систему предлагается построить на основе баллов, полученных на всем протяжении трудовой карьеры (величину одного балла авторы реформы пока не раскрыли). Одновременно в прошлое уйдут все льготные режимы, в том числе для работников транспорта, допускавшие более ранний уход на пенсию по сравнению с официальным пенсионным возрастом.