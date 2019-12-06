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Посол Израиля осудил решение Рады официально праздновать юбилеи нацистских коллаборантов

Джоэль Лион призвал власти Украины "переосмыслить" принятое постановление

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Посол Израиля в Киеве Джоэль Лион выразил официальный протест Украине в связи с решением Верховной рады отметить юбилеи ряда нацистских коллаборантов на общегосударственном уровне в 2020 году. Соответствующее заявление посла опубликовал в пятницу глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Мы считаем, что чествование тех, кто решил сотрудничать с нацистским режимом, и неважно, по каким причинам - это оскорбление памяти шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами", - говорится в заявлении посла, опубликованном Долинским на своей странице в Facebook.

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Посол призвал власти Украины "переосмыслить включение сомнительных фигур" в список тех, чьи юбилеи будут отмечаться на государственном уровне. В частности, он призвал исключить из списка печально известного пособника нацистского режима Владимира Кубийовича, который указан в постановлении лишь как историк и картограф, а также ряда его коллег.

Верховная рада 3 декабря приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году. Согласно документу, в следующем году планируется торжественно отметить 120-летний юбилей пособника нацистского режима Владимира Кубийовича, полковника Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), нацистского коллаборанта, главного редактора антисемитской газеты "Волынь" Уласа Самчука и др. Правительству, отмечается в документе, поручено утвердить план и финансирование указанных мероприятий, Министерству образования - провести уроки и воспитательные часы, Национальному банку - изготовить и ввести в обращение юбилейные монеты.

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