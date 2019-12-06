Посол Израиля осудил решение Рады официально праздновать юбилеи нацистских коллаборантов

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Посол Израиля в Киеве Джоэль Лион выразил официальный протест Украине в связи с решением Верховной рады отметить юбилеи ряда нацистских коллаборантов на общегосударственном уровне в 2020 году. Соответствующее заявление посла опубликовал в пятницу глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Мы считаем, что чествование тех, кто решил сотрудничать с нацистским режимом, и неважно, по каким причинам - это оскорбление памяти шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами", - говорится в заявлении посла, опубликованном Долинским на своей странице в Facebook.