ЛНР: Киев достает идеи о пересмотре Минских соглашений из "портфеля Порошенко"

ЛУГАНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Киев в преддверии саммита "нормандской четверки" достает из "портфеля Порошенко" идеи по пересмотру Минских соглашений. Об этом в пятницу ТАСС заявил представитель Луганской народной республики (ЛНР) в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников заявил о необходимости "модернизации" Минских соглашений, так как "их время истекло". В числе прочего Резников вновь озвучил ранее неоднократно предлагавшуюся Киевом во время пребывания у власти президента Петра Порошенко идею создания в рамках Контактной группы подгруппы по вопросам передачи контроля за участком российско-украинской границы в Донбассе.

"Киев в преддверии саммита в нормандском формате как из рога изобилия сыплет креативными идеями, вот только подавляющее их большинство - из "портфеля Порошенко", и их на протяжении последних лет усердно, но безуспешно пытались вмонтировать в Минский процесс", - сказал Мирошник.

Он отметил, что "представители Киева стремятся выхолостить и сделать удобным для себя Комплекс мер [по выполнению Минских соглашений], который признан всеми международными организациями как путь к урегулированию и утвержден резолюцией СБ ООН".

"Комплекс мер признан в том виде, в котором есть сейчас, а не в том, к какому стремятся [президент Украины Владимир] Зеленский и компания", - заявил представитель ЛНР.

Неактуальный вопрос

По словам представителя ЛНР, "предложение создавать группу по передаче контроля над границей - это попытка читать Минские соглашения с конца, что является абсолютно бесперспективным и бесполезным занятием".

"Процесс передачи границы должен произойти после полного всестороннего урегулирования, он является последним пунктом соглашений, который требует выполнения всех предыдущих", - подчеркнул Мирошник.

Он напомнил о том, что "сначала нужно пройти весь этот путь всестороннего урегулирования, начав с принятия законодательства об особом статусе Донбасса и всего пакета регулирующих его пунктов, начиная с амнистии участников конфликта и заканчивая специальным порядком экономической и хозяйственной деятельности".

"И до этого времени вопрос границы совершенно не актуален", - заявил представитель ЛНР.

Минские соглашения

Подписанный в феврале 2015 года по итогам очередного саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу Конституции Украины, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Документ был одобрен и поддержан совместной декларацией президентов России, Украины, Франции и канцлера ФРГ, в которой лидеры стран заявили о намерении "использовать свое влияние на соответствующие стороны, чтобы способствовать выполнению этого Комплекса мер". Позднее Комплекс мер был одобрен резолюцией Совета безопасности ООН под номером 2202, при этом Совбез призвал все стороны обеспечить его полное выполнение. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. В частности, украинская сторона отказывается от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.