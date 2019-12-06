Бывший премьер Киргизии Исаков приговорен к 15 годам лишения свободы

БИШКЕК, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Киргизии Сапар Исаков по решению суда Свердловского района Бишкека приговорен в пятницу к 15 годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в канцелярии суда.

"Исаков признан виновным в совершении преступления и лишен всех государственных наград", - сказал сотрудник канцелярии.

Адвокаты Исакова сообщили журналистам, что считают судебный приговор незаконным, а уголовное дело в отношении него сфабрикованным.

Исаков возглавлял киргизское правительство с августа по декабрь 2017 года. Он был отправлен в отставку по решению депутатов национального парламента, которые также лишили его звания "экс-премьер-министр". По версии следствия, будучи премьер-министром, он принимал участие в коррупционных схемах при модернизации ТЭЦ Бишкека, которую за $386 млн проводила китайская компания TBEA.

В общей сложности фигурантами данного уголовного дела являются полтора десятка человек, в том числе несколько бывших высокопоставленных чиновников. Включая экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева, который приговорен к 7,5 годам заключения. Всем им ранее были предъявлены обвинения по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Коррупция" уголовного кодекса республики.

В новость были внесены изменения (18:04 мск) - добавлены подробности.