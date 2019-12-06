{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Глава МИД Италии предложил России вывести пармезан из-под продуктового эмбарго

Луиджи Ди Майо также предложил ЕС оценить ущерб от антироссийских санкций

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Италия считает необходимым подходить к вопросу об антироссийских санкциях с политических позиций и оценить ущерб от ограничительных мер. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы обсудили множество вопросов двусторонних отношений и международной политики. В том числе обсудили мы и тему санкций. Мы хотим на европейском уровне обсуждать эту тему в политическом ключе, чтобы в ЕС учитывался ущерб от санкций и ответных мер РФ для наших компаний", - сказал Ди Майо.

В частности, итальянский министр напомнил, что значительные потери от продуктового эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции ЕС после начала украинского кризиса, понесли итальянские компании по производству сыра пармезан. Примечательно, что недавно этот же продукт вошел в перечень экспортной продукции, подлежащей пошлинам со стороны США.

Ди Майо также сообщил, что обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой вывести пармезан из-под продуктового эмбарго. "Я попросил Лаврова снять санкцию, которая, по моему мнению, не соответствует тем, что были введены со стороны ЕС [в отношении России] и касается пармезана", - сказал министр.

По данным представителей сельскохозяйственного сектора Италии, его потери от антироссийских мер достигают миллиарда евро.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИталияРоссияСанкции в отношении РоссииДи Майо, Луиджи
Реклама на ТАСС
Париж выразил солидарность с Берлином в связи с высылкой российских дипломатов
Ранее МИД Германии сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства России из-за недостаточного, по мнению Берлина, сотрудничества российских властей по делу об убийстве гражданина Грузии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС