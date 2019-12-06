Глава МИД Италии предложил России вывести пармезан из-под продуктового эмбарго

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Италия считает необходимым подходить к вопросу об антироссийских санкциях с политических позиций и оценить ущерб от ограничительных мер. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы обсудили множество вопросов двусторонних отношений и международной политики. В том числе обсудили мы и тему санкций. Мы хотим на европейском уровне обсуждать эту тему в политическом ключе, чтобы в ЕС учитывался ущерб от санкций и ответных мер РФ для наших компаний", - сказал Ди Майо.

В частности, итальянский министр напомнил, что значительные потери от продуктового эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции ЕС после начала украинского кризиса, понесли итальянские компании по производству сыра пармезан. Примечательно, что недавно этот же продукт вошел в перечень экспортной продукции, подлежащей пошлинам со стороны США.

Ди Майо также сообщил, что обратился к российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой вывести пармезан из-под продуктового эмбарго. "Я попросил Лаврова снять санкцию, которая, по моему мнению, не соответствует тем, что были введены со стороны ЕС [в отношении России] и касается пармезана", - сказал министр.

По данным представителей сельскохозяйственного сектора Италии, его потери от антироссийских мер достигают миллиарда евро.