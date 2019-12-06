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Премьер Белоруссии заявил о необходимости развития интеграции с Россией

Он пояснил, что нужно ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Необходимо ценить, беречь и развивать все то, что создано Россией и Белоруссией для становления Союзного государства. Такое мнение выразил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в Сочи.

"Я вчера вечером [в четверг] посмотрел ваше большое интервью и не мог не заметить вопроса о нашей союзной интеграции. На мой взгляд, вы очень правильно сказали о том, что надо ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве. Я полностью разделяю этот посыл, мы в Белоруссии тоже считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось очень мощное интеграционное объединение. Но к "ценить" я бы добавил еще и "развивать интеграцию". Этим и предлагаю сегодня заняться", - сказал белорусский премьер.

Румас поблагодарил Медведева за возможность провести переговоры в Сочи, отметив, однако, что нынешняя солнечная погода в этом городе "не дает выпасть снегу на горнолыжном курорте". "Погода сегодня шикарная, когда наш самолет заходил на посадку, мы видели снежные вершины. Для Белоруссии, в которой нет гор, это, конечно, очень красиво", - поделился своими впечатлениями Румас.

"Да и с морем у вас так себе", - пошутил в ответ Медведев. "Да, Белоруссия - единственная страна в Европе, в которой нет ни моря, ни гор", - поддержал белорусский премьер шутку своего коллеги.

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БелоруссияРоссия
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