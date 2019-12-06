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На форуме в Асуане Россию представят на уровне, превышающем министерский

Форум пройдет в Египте 11 и 12 декабря

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россия примет участие в форуме мира и устойчивого развития в египетском городе Асуан 11-12 декабря на уровне, превышающем министерский. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель директора Департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

"Наши представители обязательно примут участие в асуанском форуме во имя мира и развития, который состоится на следующей неделе в Асуане. Уровень мероприятия будет выше министерского", - сказал он.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил российского коллегу Владимира Путина на форум в Асуан во время саммита Россия - Африка, который прошел в Сочи 23-24 октября. Встреча в Египте призвана стать общеконтинентальной площадкой, на которой политики и представители общественных кругов смогли бы обсудить мирные инициативы. Путин поддержал идею проведения форума.

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ЕгипетРоссия
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