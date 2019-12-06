На Украине предъявили обвинение члену партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Украинские правоохранители предъявили обвинение члену партии "Единая Россия" Игорю Кучерявому за его причастность к организации референдума в Крыму. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу его адвокат Игорь Мокин.

"Моему подзащитному было вручено подозрение по статье 110 "Посягательство на территориальную целостность Украины" Уголовного кодекса. Он сейчас находится на свободе, ходатайство об избрании меры пресечения адвокаты пока не получили", - сказал он.

Мокин также предположил, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании Кучерявому меры пресечения в виде домашнего ареста. "Он обвиняется по ст. 110 Уголовного кодекса редакции еще 2001 года, так как вменяемые ему в вину события произошли в начале 2014 года, когда действовала эта редакция документа. Согласно этой статьи в редакции 2001 года, арест не являлся безальтернативной мерой пресечения", - пояснил защитник. Мокин также полагает, что ходатайство о мере пресечения будет вручено защите в ближайшее время, а заседание суда по этому вопросу состоится 9-10 декабря.

Игорь Кучерявый был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 3 декабря на границе между Крымом и Украиной.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание.