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Санкции в отношении России

Источник: снятие санкций с России не стоит в повестке саммита "нормандской четверки"

Собеседник агентства также сообщил, что в планы саммита не входит и обсуждение транзита газа через Украину

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос о снятии западных санкций с России не входит в повестку саммита в "нормандском формате", который пройдет в Париже в понедельник. Об этом в пятницу заявил источник в администрации президента Франции.

"Тема саммита - не снятие санкций с России, а выполнение минских соглашений", - заметил он. Отвечая на другие вопросы, он также уточнил, что в планы саммита не входит и обсуждение транзита газа через Украину. "Это вне "нормандского формата", - пояснил собеседник.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. 

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. 

Теги
РоссияФранцияСанкции в отношении России
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