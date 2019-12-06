Источник: снятие санкций с России не стоит в повестке саммита "нормандской четверки"

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос о снятии западных санкций с России не входит в повестку саммита в "нормандском формате", который пройдет в Париже в понедельник. Об этом в пятницу заявил источник в администрации президента Франции.

"Тема саммита - не снятие санкций с России, а выполнение минских соглашений", - заметил он. Отвечая на другие вопросы, он также уточнил, что в планы саммита не входит и обсуждение транзита газа через Украину. "Это вне "нормандского формата", - пояснил собеседник.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались.