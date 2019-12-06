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Саммит "нормандской четверки" в Париже

Источник: саммит "нормандской четверки" начнется с параллельных двусторонних встреч

Собеседник агентства не уточнил, будет ли прописана в графике отдельная встреча Путина и Зеленского

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры России, Франции, Германии и Украины проведут параллельные двусторонние встречи перед началом общего заседания саммита в "нормандском формате". Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник в Елисейском дворце.

"Когда [президент Франции Эмманюэль] Макрон будет с общаться с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, [канцлер ФРГ Ангела] Меркель будет общаться с [президентом России Владимиром] Путиным. Затем Макрон встретится с Путиным, а Меркель - с Зеленским. После этого они все вчетвером соберутся на общую встречу", - пояснил источник. При этом в Елисейском дворце не уточнили, будет ли прописана в графике отдельная встреча Путина и Зеленского.

Согласно предварительному плану, встреча Путина и Макрона состоится в 15:30 по местному времени (17:30 мск). Перед этим Макрон в 15:00 проведет переговоры с Зеленским. Ожидается, что общая встреча начнется в 16:00 и по ее завершении будет итоговая пресс-конференция. В Елисейском дворце не подтвердили информацию о продолжительности переговоров до 19:00 (21:00 мск), заметив, что они могут затянуться и на более долгий срок.

Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря.

Повестка саммита

"На саммите мы намерены не просто предпринять действия на основе достигнутого прогресса, но продвинуться к полному выполнению минских соглашений", - отметил источник, добавив, что ответственность за отсутствие подвижек в данном контексте не следует возлагать только на Россию, и напомнив об обязательствах Украины. "Необходимо более прочное перемирие, разминирование территорий, определить новые зоны разведения сил, определить меры по повышению доверия, предусмотреть новые обмены заключенными, не связанными с конфликтом, предусмотреть новые пункты перехода для гражданских лиц", - пояснили в администрации французского президента.

Лишь после решения вопросов, связанных с безопасностью, станет возможным проведение выборов на территории народных республик в Донбассе, отмечают в Елисейском дворце. Тем не менее, эта тема также станет одной из центральных в свете того, что Зеленский предложил изменить порядок выполнения минских соглашений, поставив в приоритет возвращение Украине полного контроля над границей с РФ. Французские власти не комментируют данную инициативу, отмечая лишь, что саммит даст возможность для ее обсуждения.

Все остальные темы, такие как транзит российского газа через территорию Украины и снятие санкций с России в повестке переговоров не значатся. Источник в Елисейском дворце подчеркнул, что саммит посвящен лишь минским соглашениям, и лишь договоренность об их полном выполнении может стать шагом к отказу от продления европейских санкций против РФ.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичСаммит "нормандской четверки" в Париже
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