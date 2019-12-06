В Пентагоне опровергли данные о планах отправки еще 14 тыс. солдат США на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Сведения американской печати о планах переброски на Ближний Восток еще 14 тыс. американских военнослужащих не соответствуют действительности. Об этом говорится в обнародованном в пятницу кратком письменном заявлении министра обороны США Марка Эспера.

"Как Министерство [обороны США] неоднократно заявляло, мы никогда не обсуждали возможность отправки дополнительно 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток и не рассматривали [такой вариант действий]. Сообщения на этот счет совершенно неточны", - подчеркивается в документе.

По словам Эспера, американское военное ведомство "всегда готово отреагировать на [возможные] будущие действия" потенциального противника США на Ближнем Востоке. "Однако Пентагон [в настоящее время] не изучает возможность отправки 14 тыс. военнослужащих в [зону оперативной ответственности] Центрального командования Вооруженных сил США. Эта публикация ложна", - отмечается в заявлении. В зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США входят прежде всего Ближний Восток и Северная Африка.

О том, что США рассматривают возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану, сообщила в среду газета The Wall Street Journal. Позднее президент США Дональд Трамп назвал сведения о намерениях отправки еще 12 тыс. американских военнослужащих в Саудовскую Аравию фальшивкой.

Пентагон объявил 11 октября о том, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot и систему противоракетной обороны THAAD. Такое решение администрация США приняла после того, как в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов были нанесены удары по двум предприятиям саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за эту атаку взяли на себя представители мятежного йеменского движения "Ансар Аллах".

США, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия и Франция заявили, что за нападением стоит Иран. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.