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Акции протеста в Ираке

Reuters: неизвестные открыли огонь по протестующим в Багдаде

Шесть человек погибли, еще 20 пострадали
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© AP Photo/Hadi Mizban

ТАСС, 6 декабря. По меньшей мере шесть человек стали жертвами стрельбы в Багдаде, неизвестные открыли огонь по протестующим. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в полиции и медицинских кругах.

По данным агентства, инцидент произошел на площади Тахрир в центре Багдада. Более 20 человек получили ранения.

В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. Практически повсеместно манифестации сопровождаются насилием и беспорядками. За два месяца их жертвами стали уже более 430 человек, в том числе демонстранты и сотрудники сил безопасности, около 20 тыс. человек пострадали. На фоне этих событий премьер-министр Адель Абдель Махди подал 30 ноября в отставку, которая была утверждена 1 декабря парламентом.

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ИракАкции протеста в Ираке
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