Президент Южного Судана вынесет на референдум вопрос об административном делении страны

ПРЕТОРИЯ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Южного Судана объявили, что вопрос о новом административном устройстве страны и количестве штатов будет решен через референдум. Об этом сообщило в пятницу южносуданское Radio Tamazuj.

"Президент [Южного Судана] считает, что только референдум способен решить данный вопрос и не допустить кризиса", - заявил на состоявшейся пресс-конференции в Джубе министр по делам кабинета министров Мартин Элиа Ломоро.

На текущей неделе в течение трех дней правительство и оппозиция пытались найти компромисс по вопросу о новом административном делении Южного Судана. Оппозиция во главе с лидером вооруженных повстанцев Риеком Машаром выступает за возвращение к старой системе с десятью штатами. В свою очередь президент страны Салва Киир настаивает на сохранении нынешнего деления Южного Судана на 32 штата. В ходе напряженных переговоров сторонам не удалось выработать соглашение.

Теперь президент Южного Судана намерен вынести данный вопрос на референдум. Оппозиция пока не высказала своего отношения к данной инициативе.

Вопрос об административном делении страны является одним из главных препятствий на пути к созданию нового правительства Южного Судана. Еще один нерешенный вопрос - интеграция вооруженных отрядов оппозиции в государственные военные структуры.

Сложности мирного процесса

В сентябре 2018 года президент Южного Судана Салва Киир и лидер вооруженных повстанцев Риек Машар подписали в Эфиопии мирное соглашение, согласно которому повстанцы прекращают огонь, а Машар восстанавливается в должности вице-президента страны. Одновременно должно быть сформировано новое правительство страны с участием представителей оппозиции, а часть бывших повстанцев интегрирована в правительственные вооруженные силы.

Однако почти сразу возникли трудности с реализацией соглашения. Так, первоначальный срок формирования нового правительства - 12 мая 2019 года - не был соблюден. Дополнительным соглашением была назначена новая дата - 12 ноября текущего года. Но 7 ноября в ходе очной встречи Киир и Машар договорились продлить срок формирования правительства национального единства еще на 100 дней - до второй половины февраля 2020 года.